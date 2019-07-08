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مصرع 29 وإصابة 17 في سقوط حافلة ركاب بالهند

08:11 ص الإثنين 08 يوليه 2019
مصرع 29 وإصابة 17 في سقوط حافلة ركاب بالهند

سقوط حافلة ركاب بالهند

القاهرة- (مصراوي):

أفادت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، بمصرع 29 شخصًا على الأقل، جراء سقوط حافلة ركاب في قناة قرب مدينة أنجرا شمال البلاد.

ونشرت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورًا من الحادث، صحبتها بتوضيح للحادث، وقالت إن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهي، وأن الحادث وقع على طريق يامونا السريع للسيارات.

وذكرت الشرطة أن حافلة الركاب سقطت فى قناة من ارتفاع 4.5 متر، وأن الحادث تسبب فيه السائق الذي غلبه النوم في الطريق، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم إنقاذ 20 راكبًا، وأعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأوضحت الشرطة، بأن السيارة كانت تقل 46 شخصًا وأنه تم نقل 17 مصابًا إلى المستشفى.​

سقوط حافلة ركاب الهند الشرطة الهندية

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