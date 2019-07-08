حول العالم في 24 ساعة: ملك السعودية يأمر باستضافة ألف حاج من أسر شهداء هذه الدولة

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إصدار ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الأحد، توجيهًا يقضي باستضافة المملكة لألف شخص من أسر شهداء فلسطين، لأداء مناسك الحج.