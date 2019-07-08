حول العالم في 24 ساعة: ملك السعودية يأمر باستضافة ألف حاج من أسر شهداء هذه الدولة
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إصدار ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الأحد، توجيهًا يقضي باستضافة المملكة لألف شخص من أسر شهداء فلسطين، لأداء مناسك الحج.
الخبر التالى:قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 3 مقدسيين
الأخبار المتعلقة
-
بعد "قرار اليورانيوم".. هل ينسحب شركاء إيران الأوروبيين من الاتفاق
-
رد أمريكي على قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم
-
روسيا تعبر لأوروبا عن قلقها من مساعي أمريكا لاحتوائها عسكريا وسياسيا
-
برلمانية فرنسية تطالب بالتحقيق مع بنك قطر الوطني لدعمه للإرهابيين
-
أمريكا: حذف السودان من قائمة الإرهاب أصبح وشيكا
-
بريطانيا تحقق في تسريب تصريحات سفيرها في أمريكا عن إدارة ترامب
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
467
-
364
-
340
-
301
-
167
-
165
-
134
-
118
-
91
-
88