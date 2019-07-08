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    حول العالم في 24 ساعة: ملك السعودية يأمر باستضافة ألف حاج من أسر شهداء هذه الدولة

    12:30 ص الإثنين 08 يوليه 2019
    حول العالم في 24 ساعة: ملك السعودية يأمر باستضافة ألف حاج من أسر شهداء هذه الدولة

    ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إصدار ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الأحد، توجيهًا يقضي باستضافة المملكة لألف شخص من أسر شهداء فلسطين، لأداء مناسك الحج.

    السعودية سلمان بن عبد العزيز أمريكا تخصيب اليورانيوم إيران يوسف بن علوي بشار الأسد فرنسا

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