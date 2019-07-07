المسماري: تنظيم داعش الإرهابي موجود في ليبيا ويستهدف الجيش

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن تنظيم داعش الإرهابي موجود بالفعل في ليبيا، لكنه أضاف أنه قوة التنظيم الإرهابي بدأت تتلاشى.

وتابع خلال مؤتمر صحفي أن قوات حكومة الوفاق فقدت سلاحها الجوي وباتت تعتمد على الطائرات المسيرة.

كما حذر المسماري من أن أي مبنى عليه هوائيات سيكون هدفا مشروعا للجيش الليبي.

وحول تنظيم داعش الإرهابي قال المسماري: "التنظيم يستغل عملية تحرير طرابلس وأخذ في استهداف القوات من الخلف لإشغاله عن مهمته".

وأردف "التنظيم بدأ يتلاشي عسكريًا مثل تنظيم الإخوان والقاعدة بسبب انطلاق عمليات الكرامة التي ينفذها الجيش".