اليونان: رئيس الوزراء يعترف بهزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية

أثينا - (د ب أ)

أقر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس المنتمي لحزب سيريزا اليساري، بالهزيمة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.

وقال تسيبراس: "نحن نقبل حكم الشعب. لقد اتخذنا قرارات صعبة لكي تصل اليونان إلى ما هي عليه اليوم ،ودفعنا ثمنا سياسيا باهظا".

وأعلن تسيبراس تحمله المسؤولية عن الهزيمة.