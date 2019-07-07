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    اليونان: رئيس الوزراء يعترف بهزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية

    09:43 م الأحد 07 يوليه 2019
    اليونان: رئيس الوزراء يعترف بهزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية

    رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس

    أثينا - (د ب أ)

    أقر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس المنتمي لحزب سيريزا اليساري، بالهزيمة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.

    وقال تسيبراس: "نحن نقبل حكم الشعب. لقد اتخذنا قرارات صعبة لكي تصل اليونان إلى ما هي عليه اليوم ،ودفعنا ثمنا سياسيا باهظا".

    وأعلن تسيبراس تحمله المسؤولية عن الهزيمة.

    ألكسيس تسيبراس اليونان أثينا حزب سيريزا اليساري

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