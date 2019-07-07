اليونان: رئيس الوزراء يعترف بهزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية
09:43 م الأحد 07 يوليه 2019
أثينا - (د ب أ)
أقر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس المنتمي لحزب سيريزا اليساري، بالهزيمة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.
وقال تسيبراس: "نحن نقبل حكم الشعب. لقد اتخذنا قرارات صعبة لكي تصل اليونان إلى ما هي عليه اليوم ،ودفعنا ثمنا سياسيا باهظا".
وأعلن تسيبراس تحمله المسؤولية عن الهزيمة.
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