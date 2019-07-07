رد أمريكي على قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي سوف يعرضها لمزيد من العقوبات والعزلة.

وقال بومبيو فى تغريدة على تويتر إن توسيع إيران الأخير لنطاق برنامجها النووي سوف يقود إلى المزيد من العزلة والعقوبات.

وأضاف أنه يجب على الدول استعادة المعيار الموجود منذ أمد بعيد بعدم إجراء تخصيب لبرنامج إيران النووي.

وحذر من أن طهران إذا امتلكت أسلحة نووية، ستصبح خطرا عظيما على العالم.

يأتي تصريح بومبيو كأول رد فعل على إعلان إيران تجاوز الحدّ المسموح به من اليورانيوم المُخصّب بنسبة أعلى من 3.6 بالمائة، بهدف إنتاج الوقود للمفاعل النووي "آراك" في بوشهر، في خطوة تعتبرها واشنطن خرقًا للاتفاق النووي المُبرم في فيينا في يوليو عام 2015، والذي انسحبت منه أمريكا.

وفي حين لم تُعلن طهران نسبة التخصيب الجديدة، قال مسؤولون إيرانيون، في وقت سابق، إن التركيز سيكون في حدود 5 بالمائة.

ويأتي هذا القرار الإيراني في أعقاب عقوبات أمريكية استهدفت مسئولين كبار بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، بجانب منع طهران من بيع النفط بسبب تلك العقوبات.