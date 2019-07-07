روسيا تعبر لأوروبا عن قلقها من مساعي أمريكا لاحتوائها عسكريا وسياسيا

موسكو في 7 يوليو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الوفد الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيثير مسألة سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بمحاولة احتواء روسيا والسيطرة عليها.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن الوفد سيثير تلك المسألة خلال الاجتماع الوزاري غير الرسمي للمنظمة المقرر عقده يوم غد الإثنين في سلوفاكيا

ويستمر لمدة يومين، وسيحضره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأضافت الوزارة "نتوقع إجراء مناقشة صريحة حول سبل التغلب على الأزمة في مجال الأمن الأوروبي وتطبيع العلاقات بين الدول، ونعتزم إثارة قضية المسار الخطير للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بمحاولة احتواء روسيا عسكريا وسياسيا، والذي يترجم إلى تعاظم للقوى العسكرية وتكثيف البنية التحتية للحلف وزيادة تدريباته على الحدود الروسية".

كما أشارت الوزارة إلى أنها تعتقد "أنه من أجل إلغاء التصعيد هناك حاجة إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة بما في ذلك الاستخدام الكامل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي لديها إمكانات كبيرة ويمكن أن تكون بمثابة منصة للحوار على أساس المساواة واتخاذ القرارات بشأن القضايا الأمنية".