برلمانية فرنسية تطالب بالتحقيق مع بنك قطر الوطني لدعمه للإرهابيين

باريس - (أ ش أ)

قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جوليه، إن بنك قطر الوطني يجب أن يخضع لتحقيق، وذلك في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي - في تصريحات خاصة لقناة " سكاي نيوز" اليوم /الأحد/- ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تأوي الإرهابيين وتمولهم.

وأضافت أن هناك الكثير من التقدم بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يفرض المجتمع الدولي عقوبات على ممولي الإرهاب عبر تجميد أموال وحظر أشخاص من الخروج من بلد معين.

ومن جانب آخر، أشارت جوليه إلى مجلس الشيوخ الفرنسي طالب بحذف التطبيق الذي يحمل اسم "يورو فتوى" والذي أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم "الإخوان" الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا.

وأوضحت البرلمانية الفرنسية أن هذا التطبيق يروج للتشدد، ويدعو لعدم العمل مع قوات الأمن لدولة يعتبرها "كافرة".

وشددت على ضرورة أن تكون هناك آليات لحظر التطبيق، مبينة أن فرنسا تتخذ إجراءات لحظر الخطط المعادية لمصالح الجمهورية وإغلاق المساجد المروجة لخطاب الكراهية".

وأضافت أن أي دولة ديمقراطية ومسؤولة يجب أن تكافح الكراهية التي يروج لها تنظيم الإخوان" الإرهابي، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل لمكافحة الفكر المتطرف كخطاب تنظيم الإخوان وخطاب اليمين المتطرف وغيرهما.