وزير الخارجية العراقي: الشعب السوري هو من يقرر مصير مستقبله

بغداد - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم الأحد بأن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مستقبله.

ودعا وزير الخارجية العراقي خلال اجتماعه في بغداد مع جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية إلى "ضرورة تركيز جُهُود الحلِّ السياسيِّ في سورية لإنهاء الصراع" مؤكدا أن "الشعب السوريَّ هو صاحب الحقّ في تقرير مستقبله، وهو شأن يُقرِّره السوريُّون أنفسهم من دون أيِّ تدخّل خارجيّ".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وأهمِّية تعزيز أُطُر التعاون الثنائيِّ بين البلدين، وسُبُل دعم العراق في المجالات المُختلِفة، ولاسيَّما إعادة إعمار البنى التحتـيَّة للمحافظات المُحرَّرة.

كما جرى بحث مساعي استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتطرُّق لآخر المُستجدّات على الساحة السوريّة، وتبادُل الرؤى حول سُبُل دفع العمليّة السياسيَّة، والتعامل مع تحدِّيات الوضع الإنسانيِّ، فضلاً عن جُهُود مكافحة الإرهاب.