  • عاجل:مباشر.. الجزائر 0 - 0 غينيا.. كأس الأمم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    أمريكا: حذف السودان من قائمة الإرهاب أصبح وشيكا

    07:52 م الأحد 07 يوليه 2019
    أمريكا: حذف السودان من قائمة الإرهاب أصبح وشيكا

    ستيفن كوتيسيس

    الخرطوم - (د ب أ)

    أعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، ستيفن كوتيسيس، اليوم الأحد، عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير،مشيرا إلى أن مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبحت وشيكة.

    وأعرب السفير الأمريكي عن سعادته بهذا التطور، وقال في تصريح صحفي، إنه تم رفع العقوبات(الأمريكية) عن السودان منذ العام 2017م، لكن الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير حجبا منافع ذلك القرار،بحسب شبكة"الشروق "السودانية.

    ولكن السفير قال أن القرار بشأن رفع اسم السودان من قائمة الارهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في الاتفاق وإحلال السلام في دارفور والمنطقتين(النيل الأزرق وجنوب كردفان).

    كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا أول أمس الجمعة على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات.

    ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية. كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

    ستيفن كوتيسيس قائمة الإرهاب السودان أمريكا المجلس العسكري السوداني

    الخبر التالى:

    وزير الخارجية العراقي: الشعب السوري هو من يقرر مصير مستقبله
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان