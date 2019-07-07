بريطانيا تحقق في تسريب تصريحات سفيرها في أمريكا عن إدارة ترامب

لندن - (د ب أ)

اعلنت الحكومة البريطانية إنها ستحقق في تسريب مذكرات حساسة وصف فيها سفيرها في واشنطن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "خرقاء" و "عديمة الكفاءة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "سيتم بدء تحقيق رسمي الآن في التسريب".

وجاء في سلسلة من المذكرات التي تم تسريبها وحصلت عليها صحيفة "ميل أون صنداي" اليوم الأحد، قول السفير كيم داروتش إن الرئيس الأمريكي ينشر حالة من "انعدام الأمن".