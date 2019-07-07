عملة فيسبوك الرقمية المشفرة تثير مخاوف البنك المركزي الأوروبي

باريس - (د ب أ)

قال عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي بينوا كوريه اليوم الأحد إن الجهات الرقابية المالية يجب أن تتحرك بشكل سريع من أجل الاستعداد لاقتحام عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي النظام المالي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن كوريه قوله في مدينة آكس أون بروفانس بجنوب فرنسا إن "أمر مفروغ منه عدم السماح لهم بتطوير فضاء تنظيمي لأنشطتهم في مجال الخدمات المالية، لأنه أمر خطير للغاية"، مضيفا أنه "يتعين علينا أن نتحرك بسرعة أكبر مما كنا قادرين على القيام به حتى الآن".

ووفقا لبلومبرج، دفعت خطة فيسبوك لإصدار عملة رقمية تسمى "ليبرا" صناع السياسة للبحث في الأمر ودراسته. وتعمل الجهات المالية الرقابية الرئيسية الثلاث في بريطانيا معا من أجل إيجاد أفضل طريقة للتعامل مع ذلك. وقال محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني إن البنك يتعامل بشأن ذلك "بعقل منفتح وليس ترك الباب مفتوحا".

كما أثارت الخطة انتقادات في واشنطن، حيث طالب أكثر من 30 مجموعة لها صلات بالحزب الديمقراطي بوقف المشروع من أجل التصدي "لقضايا كبيرة" تثيرها الخطة.

ومن المقرر أن يدلي ديفيد ماركوس المسؤول التنفيذي الأول عن جهود طرح عملة ليبرا وبناء قاعدة بيانات تسلسلية مشفرة بشهادته أمام الكونجرس هذا الشهر بشأن المبادرة.

وقال كوريه إن تطوير العملات الرقمية يكشف عن أوجه قصور في التنظيم الحالي وفشل النظام المصرفي في اعتماد تكنولوجيا جديدة.