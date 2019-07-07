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    العراق يجدد موقفه بعدم استخدام أراضيه في أي عملية عسكرية

    06:47 م الأحد 07 يوليه 2019
    العراق يجدد موقفه بعدم استخدام أراضيه في أي عملية عسكرية

    وزير الدفاع العراقي الجديد

    بغداد - (د ب أ)

    جدد وزير الدفاع العراقي الجديد نجاح الشمري اليوم الأحد موقف العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه في أي عملية عسكرية من العراق وعدم الاعتداء على قوات التحالف والبعثات.

    وقال الوزير العراقي خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسورية جيم جيفري والوفد المرافق له إن "الحكومة العراقية تقوم بعمل دبلوماسي وسياسي كبير في المنطقة وتحظى باحترام الجميع وتتعامل مع الأزمة بحكمة وفق مصالح العراق والمنطقة، ولن يسمح باستخدام أراضيه للقيام بأي عملية عسكرية من العراق، وكذلك لن يسمح بالاعتداد على قوات التحالف والبعثات».حسب بيان لوزارة الدفاع العراقية .

    وأثنى المبعوث الأمريكي على المهام والدور الذي تقوم به القوات في محاربة الإرهاب مؤكدا أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه.

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