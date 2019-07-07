  • عاجل:كيف سيتأثر التضخم في يوليو برفع أسعار الوقود؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    زلزال بقوة 7 درجات يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي محتمل

    05:58 م الأحد 07 يوليو 2019
    زلزال بقوة 7 درجات يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي محتمل

    زلزال

    القاهرة – مصراوي:

    ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا، ما أدى إلى إصدار السلطات هناك تحذيرات من إعصار تسونامي محتملة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

    وحذرت الوكالة المتخصصة بقياس ومتابعة الزلازل في البلاد من تبعات هذا الزلزال الذي قد ينتج عنه حدوث موجات تسونامي شديدة.

    زلزال إندونيسيا تسونامي مقياس ريختر

    الخبر التالى:

    العراق يجدد موقفه بعدم استخدام أراضيه في أي عملية عسكرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان