زلزال بقوة 7 درجات يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي محتمل

القاهرة – مصراوي:

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا، ما أدى إلى إصدار السلطات هناك تحذيرات من إعصار تسونامي محتملة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحذرت الوكالة المتخصصة بقياس ومتابعة الزلازل في البلاد من تبعات هذا الزلزال الذي قد ينتج عنه حدوث موجات تسونامي شديدة.