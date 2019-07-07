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    ملك السعودية يأمر باستضافة ألف حاج من أسر شهداء هذه الدولة

    05:32 م الأحد 07 يوليو 2019
    ملك السعودية يأمر باستضافة ألف حاج من أسر شهداء هذه الدولة

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    القاهرة – مصراوي:

    أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الأحد، توجيهًا يقضي باستضافة المملكة لألف شخص من أسر شهداء فلسطين، لأداء مناسك الحج.

    وذكرت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الملك سلمان أمر باستضافة ألف حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء الحج هذا العام.

    ونوه وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ أن هذه الاستضافة تأتي في إطار دعن المملكة لفلسطين وقضيتها وهي "ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان".

    ومن المقرر أن تتابع الوزارة إجراءات السفر عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقدومهم للأراضي السعودية عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج.

    سلمان بن عبد العزيز السعودية وزارة الشئون الإسلامية تويتر الحج
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