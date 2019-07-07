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    الجزائر: تحقيق رسمي في فيديو اعتداء الشرطة على متظاهرين

    05:14 م الأحد 07 يوليو 2019
    الجزائر: تحقيق رسمي في فيديو اعتداء الشرطة على متظاهرين

    صورة من محتوى الفيديو

    القاهرة – مصراوي:

    أمر المدير العام للأمن الوطني في الجزائر، عبد القادر بوهدبة، بفتح تحقيق حول اعتداء رجال الشرطة على عدد من المتظاهرين.

    وانتشر المقطع منذ أمس السبت، وظهر فيه رجال الأمن يعتدون على مجموعة من المتظاهرين بالركل والضرب خلال المسيرات التي تشهدها البلاد.

    وفي بيان رسمي أمر المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في الاعتداءات التي ظهرت في المقطع، الذي تسبب في غضب كبير في الأوساط الجزائرية.

    وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني، يرجح أن الفيديو يعود إلى يوم الجمعة الماضي، وشدّد بوهدبة، على ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون.

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