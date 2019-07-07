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    تقرير: مشروع قانون في إيران لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

    04:30 م الأحد 07 يوليو 2019
    تقرير: مشروع قانون في إيران لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

    مجلس الشورى الإسلامي الإيراني

    طهران - (د ب أ):

    كشف نائب بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني عن مشروع قانون لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

    ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأحد عن عضو المجلس أمير حسين قاضي زاده هاشمي القول إنه جرى تقديم تفاصيل المشروع إلى المجلس من قبل لجنة "الرد بالمثل" المعنية بمواجهة قرارات الولايات المتحدة، لافتا إلى أن المشروع يقترح " فرض رسوم جمركية من جانب إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير الأمن للخليج الفارسي، بما في ذلك مضيق هرمز".

    وأضاف :"إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقا للنهج والأعراف الدولية والأمريكية، فإن البرلمان يعتقد أيضا أن تكلفة ذلك يجب أن تدفع من قبل المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في المنطقة على شكل رسوم جمركية".

    وأشار إلى أن الرسوم المقترحة "لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لا تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران".

    تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز هو ممر مائي حيوي لتجارة النفط حيث يمر منه نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم. وقد شهد عددا من الحوادث الخطيرة خلال الفترة الماضية في ظل تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

    مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مضيق هرمز إيران

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