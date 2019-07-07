اعتصام في غزة للمطالبة بحرية حركة الفرق الرياضية الفلسطينية

غزة - (د ب أ):

اعتصم عشرات الفلسطينيين قبالة مقر الأمم المتحدة في غزة اليوم الأحد للمطالبة بحرية حركة الفرق الرياضية الفلسطينية وإنهاء قيود إسرائيل عليها.

وجرى الاعتصام على خلفية منع إسرائيل فريقا رياضيا من غزة من التوجه إلى الضفة الغربية لخوض مباراة إياب "كأس فلسطين" التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي وتم تأجيلها حتى إشعار أخر.

ورفع المعتصمون شعارات باللغتين العربية والإنجليزية تطالب بإنهاء قيود إسرائيل على الرياضة الفلسطينية وتؤكد على حق الفرق والرياضيين حرية الحركة والتنقل.

وأتهم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إبراهيم أبو سليم، خلال الاعتصام، إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بوضعها قيودا على حركة الفرق الرياضية ومنع سفرهم بشكل متكرر.

ودعا أبو سليم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى ضرورة التدخل واتخاذ قرارات فاعلة لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية.

وسبق أن تعاون المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني مع حملتين دوليتين هما (كارت أحمر لإسرائيل العنصرية) و(كرة قدم بلا حدود) للترويج دوليا من أجل محاسبة إسرائيل على ممارساتها بحق الرياضيين الفلسطينيين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن في يوليو 2013 عن إنشاء فريق عمل إسرائيل-فلسطين من أجل تسهيل حركة اللاعبين والمدربين والحكام والمسؤولين من الأراضي الفلسطينية وإليها.