بابا الفاتيكان يدين الهجوم القاتل على مركز للمهاجرين في ليبيا

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

أضاف بابا الفاتيكان فرنسيس الأول صوته اليوم الأحد إلى التنديد العالمي بالهجوم الجوي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا في مخيم ليبي للمهاجرين الأسبوع الماضي.

وقال البابا عقب صلاة التبشير الملائكي: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح مع مثل هذه الأحداث الخطيرة. أُصلي من أجل الضحايا – فليتقبل رب السلام الموتى ويدعم المصابين".

وفي كلمته أمام الحشود في ساحة القديس بطرس، دعا البابا فرنسيس إلى بذل جهود "مكثفة ومتضافرة" لتنظيم "ممرات إنسانية" لإجلاء المهاجرين الأكثر احتياجا من ليبيا.

كما حث الحشود على الانضمام إليه في دقيقة صمت لتكريم ضحايا المذابح التي وقعت في الآونة الأخيرة في أفغانستان ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

ووفقا لوكالة الشؤون الإنسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "OCHA"، فإن الهجوم الذي تعرض له يوم الأربعاء الماضي مركز للاجئين والمهاجرين في طرابلس أسفر عن مقتل 53 شخصا على الأقل وإصابة 130 آخرين.