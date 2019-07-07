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    المستشار النمساوي السابق: نقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر إلى أوروبا خطأ

    12:52 م الأحد 07 يوليو 2019
    المستشار النمساوي السابق: نقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر إلى أوروبا خطأ

    المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس

    برلين - (د ب أ):

    اعتبر المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس أنه من قبيل الخطأ أن يتم نقل منظمات إغاثة مثل "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية المعنية بإغاثة لاجئين ومهاجرين بالبحر المتوسط، مهاجرين تم إنقاذهم إلى أوروبا.

    وقال كورتس لصحفية "فيلت أم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إنها لا تثير بذلك سوى آمالا خاطئة، وربما يجذبون بذلك، عن غير قصد، مزيدا من الأشخاص للخطر".

    وأضاف المستشار النمساوي السابق: "طالما أن الإنقاذ في البحر المتوسط مرتبط بتذكرة إلى وسط أوروبا، سينطلق عدد أكبر من الأشخاص في هذا الطريق".

    وأشار إلى أنه فقط إذا أكدت أوروبا أن أي شخص يأتي بشكل غير شرعي، سيتم إعادته إلى موطنه أو إلى دولة العبور، سينتهي غرق المهاجرين في البحر المتوسط.

    تأتي هذه التصريحات في خضم الجدل الذي أثارته سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة "سي ووتش"، بعدما أنقذت 40 مهاجرا ظلوا عالقين في البحر على مدار أكثر من أسبوعين، حتى رست القبطانة الألمانية كارولا راكيته بالسفينة نهاية الشهر الماضي في ميناء لامبيدوسا الإيطالي رغم حظر الحكومة الإيطالية دخول الميناء.

    يشار إلى أن كورتس يؤيد بشكل عام إتباع سياسة هجرة حازمة تعول على توسيع نطاق حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وعلى تعامل أكثر صرامة مع المهاجرين في الداخل.

    زباستيان كورتس أوروبا النمسا البحر المتوسط

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