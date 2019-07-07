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    العثور على جثة "بطل" السعودية في الغوص غريقا

    12:30 م الأحد 07 يوليه 2019
    العثور على جثة "بطل" السعودية في الغوص غريقا

    البطل السعودي في الغوص الحر بسام بخيت أثناء التدري

    القاهرة - مصراوي:

    عثرت فرق البحث والإنقاذ في محافظة جدة السعودية، على جثة بطل المملكة في الغوص الحر بسام بخيت، والذي فقد عقب نزوله للبحر يوم الخميس الماضي - بحسب الإمارات اليوم.

    ووفقا لما أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على "تويتر"، فإن الكابتن بسام، فقد أثناء التدرب على الغوص في أعماق بعيدة، وذلك استعدادا للمشاركة في فعاليات "الغوص الحر" ضمن موسم جدة في منطقة "أبحر".

    استمرت رحلة البحث عن بسام بخيت لأكثر من 24 ساعة، حتى تم العثور على جثتة على عمق (80) مترًا تقريبًا.

    وبخيت، بطل المملكة في الغوص الحر، وكان من إنجازاته تسجيل رقم قياسي للغواصين السعوديين والخليجيين في مدينة "دهب" المصرية جنوبي سيناء، ضمن بطولة "منظمة أيدا"، وبمشاركة غواصين من عدة دول عربية وأوروبية.

    بسام بخيت السعودية الغوص الحر

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