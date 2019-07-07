آبي: القيود على صادرات معينة لكوريا الجنوبية لا يتعلق بقضية العمل القسري وقت الحرب

طوكيو - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد إن قرار فرض قيود أكثر صرامة على تصدير أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية لم يأت كإجراء مضاد فيما يتعلق بقضية العمل القسري في حقبة الحرب، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

كانت الحكومة اليابانية أعلنت في بداية هذا الشهر أنها سوف تفرض قيودا على الصادرات من ثلاث مواد مهمة مستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر، وأنه من الممكن أن تحذف اسم كوريا الجنوبية من قائمة للمشترين الجديرين بالثقة .

وجاء الإعلان بعد أن قضت محاكم كورية جنوبية بأنه ينبغي على الشركات اليابانية تعويض الكوريين الذين تم تجنيدهم للعمل في مصانع ومناجم خلال الحقبة الاستعمارية (1910-1945).

وتصر اليابان على أنه تم تسوية جميع مطالبات التعويضات وفقا لمعاهدة ثنائية أبرمت عام 1965 لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن آبي قوله اليوم إن كوريا الجنوبية تخلف وعدها عبر التخلي عن الاتفاق.

وقال آبي في برنامج على شبكة تليفزيون فوجي اليوم : "هذا ليس إجراء مضادا".

وأضاف أنه مع ذلك "فعند عدم التمكن من الوفاء بوعد بين دولة وأخرى، فمن الطبيعي لنا أن نفكر في أنه من المحتمل ألا يتمكنوا من احترام القيود التجارية على النحو المناسب".

يشار إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية هما من بين الدول الـ42 المشاركة في اتفاق "واسينار" حول قيود تصدير الأسلحة التقليدية والسلع الحساسة مزدوجة الاستخدام والتكنولوجيا، والذي تم إبرامه للمساهمة في الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.