نتنياهو: زيادة إيران مستوى تخصيبها لليورانيوم "خطوة بالغة الخطورة"

القاهرة- (مصراوي):

وصف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إعلان إيران زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه خطوة "بالغة الخطورة"، وكرر الدعوة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا فرض عقوبات على إيران.

وقال نتنياهو في تصريحات علنية لمجلس الوزراء، الأحد: "إنها خطوة بالغة الخطورة... انتهكت إيران تعهدها الرسمي بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينا"، بحسب رويترز.

كما اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، الزيادة التي أعلنتها إيران في تخصيب اليورانيوم أنها "زيادة طفيفة"، مُتهمًا إياها في الوقت نفسه بكسر القيود المُتفق عليها دوليا على مشروعاتها النووية وبالمُضي قدمًا صوب إنتاج قنبلة.

وقال شتاينتز في حديث تلفزيوني الأحد: "إيران بدأت بزيادة تخصيب اليورانيوم، ورغم أنها زيادة طفيفة في الوقت الحالي، فقد بدأت زيادة مستوى التخصيب وكسر القيود المفروضة عليها في هذا الصدد"، وفق رويترز.

وتابع: "يعني ذلك أنها تتجاهل الخطوط الحمراء التي تم الاتفاق عليها وأنها بدأت مسيرتها، مسيرة ليست بسيطة، تجاه حيازة الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق من اليوم، الأحد، أعلنت طهران أنها ستباشر في غضون ساعات بتخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.6 بالمائة، مشيرة إلى أنها سترفع التخصيب إلى أي درجة تراها مناسبة وستنتج اليورانيوم بأي كمية مطلوبة.

وفي حين لم تُعلن طهران نسبة التخصيب الجديدة، قال مسؤولون إيرانيون، في وقت سابق، إن التركيز سيكون في حدود 5 بالمائة.

ويأتي هذا القرار الإيراني ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018، خروج بلاده بشكل أُحادي من الاتفاق ومعاودة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.