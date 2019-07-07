"وينج – جوجل" تطلق تطبيقا جديدا لمساعدة مستخدمي الطائرات المسيرة

سيدني - (د ب أ):

أطلقت شركة "وينج" لتوصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام طائرات مسيرة والتابعة لشركة "ألفابيت" الأمريكية تطبيقا جديدا باسم أوبن سكاي" لمساعدة مشغلي الطائرات المسيرة في تحديد أنسب الأماكن والأوقات لتحليق طائراتهم أو هبوطها.

كانت الشركة التابعة لـ شركة "جوجل" المملوكة لمجموعة "ألفابيت" قد حصلت على موافقة السلطات الأسترالية لتقديم خدماتها في ضواحي العاصمة الأسترالية "كانبرا"، حيث تقدم طائرات "وينج" خدمات توصيل الأطعمة والقهوة أغذية الحيوانات الأليفة وغيرها إلى المنازل.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه تم إطلاق التطبيق عبر متجري "آب ستور" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" و"جوجل بلاي" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد". ويستهدف التطبيق سواء مستخدمي الطائرات المسيرة للأغراض الترفيهية أو مشغلي الطائرات بدون طيار للأغراض التجارية.

وكما يشرح موقع شركة "وينج" على الإنترنت، فإن تطبيق "أوبن سكاي" يستهدف تسهيل تحديد أماكن وتوقيتات تحليق الطائرات المسيرة سواء كان المستخدم "يهوى تطير الطائرات" أو شركة "تستخدم الطائرات المسيرة سواء للمراقبة أو لتوصيل الطلبات".

كانت "هيئة سلامة الطيران المدني" الأسترالية قد أعلنت وقف تشغيل تطبيق "كان آي فلاي زير؟" (هل استطيع التحليق هناك؟) لصالح المنصة الرقمية لأنظمة تشغيل الطائرات عن بعد والتي تتيح لمطوري التطبيقات الربط بين تطبيقاتهم لسلامة تشغيل الطائرات المسيرة . ويعتبر التطبيق "أوبن سكاي" أول تطبيق من تطبيقات الطرف الثالث يحصل على موافقة السلطات على استخدامه لهذا النظام الجديد.

وإلى جانب طرح "أوبن سكاي" في المتاجر الإلكترونية، يمكن تنزيل التطبيق من خلال موقع "وينج" الإلكتروني.