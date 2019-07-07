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    الحشد الشعبي العراقي يعلن تدمير مقر لداعش جنوب قضاء البعاج

    08:59 ص الأحد 07 يوليه 2019
    الحشد الشعبي العراقي يعلن تدمير مقر لداعش جنوب قضاء البعاج

    الحشد الشعبي العراقي

    بغداد- أ ش أ:

    أعلنت قوات الحشد الشعبي بالعراق الأحد، تدمير أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابي خلال العملية العسكرية (إرادة النصر) التي انطلقت لتطهير المناطق بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار من فلول التنظيم.

    وقالت هيئة الحشد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن قواتها قامت بتدمير مقر لداعش في منطقة المالحات جنوب قضاء البعاج، مضيفة أنه تم العثور على تجهيزات عسكرية ولوجستية لداعش داخل المقر.

    وأعلنت قيادة العمليات المشتركة - في وقت سابق اليوم - عن انطلاق عملية (إرادة النصر)، التي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.

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