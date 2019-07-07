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    مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بسبب تناول فطر سام بالصين

    08:23 ص الأحد 07 يوليو 2019
    مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بسبب تناول فطر سام بالصين

    فطر سام

    بكين- أ ش أ:

    أعلنت سلطات مقاطعة يونان جنوب غربي الصين مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بسبب تناول فطر سام عن طريق الخطأ.

    وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية في المقاطعة –في بيان اليوم- أنه تم الإبلاغ عن الوفيات التي شملت حالتين في محافظة منغلا، حيث استهلك جميع الضحايا فطر "روسولا سيبنيغريكانس هونغو" الذي يمكن أن يتسبب في الانحلال الدموي الحاد داخل الأوعية الدموية، أو فشل كلوي حاد.

    ويعتبر الفطر المذكور واحد من الفطر السام الشائعة في يونان، والذي يبدو مشابها تماما لنوعين آخرين من الفطر الصالح للأكل.

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    فطر سام الصين مقاطعة يونان حالات وفيات

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