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    أفغانستان: انفجار سيارة مفخخة قرب مكتب الأمن الوطني بمدينة "غازني"

    08:14 ص الأحد 07 يوليه 2019
    أفغانستان: انفجار سيارة مفخخة قرب مكتب الأمن الوطني بمدينة "غازني"

    انفجار سيارة مفخخة

    كابول- أ ش أ:

    أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان الأحد، بانفجار سيارة مفخخة قرب مكتب لمديرية الأمن الوطني بمدينة "غازني" عاصمة الإقليم، الذي يحمل الاسم ذاته.

    ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن انتحاريا قام بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات في منطقة مزدحمة بالمدينة.

    ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن، كما أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا.

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