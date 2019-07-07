  • عاجل:شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الخروج المدوي للمنتخب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    باكستان: اعتقال ممول بارز لتنظيم "القاعدة" في مدينة "بيشاور"

    08:13 ص الأحد 07 يوليه 2019
    باكستان: اعتقال ممول بارز لتنظيم "القاعدة" في مدينة "بيشاور"

    القوات الباكستانية

    إسلام أباد- أ ش أ:

    أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأحد اعتقال قوات مكافحة الإرهاب لشخص يمول عناصر تنظيم "القاعدة" تحت غطاء منظمة غير حكومية.

    ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الضابط إلياس خان بإدارة مكافحة الإرهاب الإقليمية قوله إن علي نواز كان يستخدم حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بالمنظمة غير الحكومية "هيومان كونسيرن إنترناشيونال".

    وأضاف خان أن المحققين الفيدراليين راقبوا معاملات حسابات المنظمة في الأشهر الأخيرة حيث لاحظوا تمويلات مالية ضخمة تدخل إليها مما دفع قوات مكافحة الإرهاب في مدينة "بيشاور" إلى مداهمة مكاتب المنظمة واعتقال مديرها الإقليمي نواز وثلاثة أشخاص آخرين.

    يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، شنت السلطات الباكستانية حملة مكثفة ضد عمليات تمويل الإرهاب.

    هذا المحتوى من

    السلطات الباكستانية قوات مكافحة الإرهاب تنظيم القاعدة علي نواز

    الخبر التالى:

    أفغانستان: انفجار سيارة مفخخة قرب مكتب الأمن الوطني بمدينة "غازني"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان