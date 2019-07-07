​وزير الإقتصاد الألماني يزور أمريكا وسط توترات تجارية

برلين (د ب أ):

يبدأ وزير الإقتصاد الألماني بيتر ألتماير زيارة تستغرق 5 أيام إلى الولايات المتحدة، مع وجود نزاع تجاري لم يحل بين واشنطن والاتحاد الأوروبي على قمة جدول الأعمال.

ويغادر ألتماير اليوم الأحد متوجها إلى وادي السيليكون، مقر العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة، حيث يخطط أيضا لزيارة واشنطن ومصنع مرسيدس في ألاباما.

ولا تزال العلاقات الألمانية الأمريكية متوترة، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيتسبب في ضغط كبير على صناعة السيارات الألمانية تحديدا.

وتتضمن النقاط الخلافية أيضا مشروع خطوط أنابيب غاز نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا وكذلك كيفية التعامل مع هواوي عملاق الاتصالات الصينية.