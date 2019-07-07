حول العالم في 24 ساعة: أمريكا ترحب باتفاق السودان وإصابة أمريكيين في انفجار
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها ترحيب واشنطن، بالتقدم الذي شهدته المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وصولا إلى الاتفاق على إنشاء مجلس سيادي بالتناوب.
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