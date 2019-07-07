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    حول العالم في 24 ساعة: أمريكا ترحب باتفاق السودان وإصابة أمريكيين في انفجار

    12:30 ص الأحد 07 يوليه 2019
    حول العالم في 24 ساعة: أمريكا ترحب باتفاق السودان وإصابة أمريكيين في انفجار

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها ترحيب واشنطن، بالتقدم الذي شهدته المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وصولا إلى الاتفاق على إنشاء مجلس سيادي بالتناوب.

    مايك بومبيو السودان انفجار مركز تجاري مصر أفغانستان حميدتي

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