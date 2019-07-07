أبرز التصريحات في 24 ساعة: دول عديدة تدعم الإرهاب في ليبيا وتجند الشباب عبر المال
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم أبرز التصريحات للقادة وكبار المسؤولين، منها تأكيد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن من وصفهم بـ "قوى الإرهاب" لن يتم القضاء عليهم خلال ساعات، متهما في ذات الوقت دولا عديدة بدعم المليشيات الإرهابية في ليبيا، التي تجند بدورها الشباب عبر المال.
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