الآلاف يتظاهرون في برلين ضد النظام السياسي في إيران

برلين - (د ب أ):

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت في العاصمة الألمانية برلين ضد النظام السياسي في إيران وتأييدا لحقوق الإنسان هناك.

ونظمت المظاهرة مساء اليوم عند بوابة براندنبورج الشهيرة في برلين تحت شعار: "تضامنا مع الاحتجاجات المدنية في إيران – ضد عقوبة الإعدام".

وكتب على لافتة ضخمة بالإنجليزية: "حان الوقت لإيران حرة".

وحمل كثيرون أعلاما إيرانية وبالونات ضخمة تحمل الألوان القومية الإيرانية "الأخضر – الأبيض – الأحمر".

نظم الاحتجاج جمعية الإيرانيين في المهجر.

وذكرت الشرطة أن عدد المشاركين بلغ 4500 شخص بينما قال المنظمون إنهم 15 الف متظاهر.

حاول المتظاهرون فيما بعد التوجه إلى مقر المستشارية الألمانية.

وتطبق في إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والتجارة الفاحشة بالمخدرات.

تتعرض إيران منذ عدة أعوام لانتقادات عالمية بسبب تنفيذ العديد من أحكام الإعدام شنقا.