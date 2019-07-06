إغلاق جسر ويستمنستر في لندن بعد ارتطام زورق سياحي به

لندن - (د ب أ):

ارتطم بعد ظهر اليوم السبت، زورق سياحي بأحد قواعد جسر ويستمنستر الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشرطة إن الجسر تم إغلاقه إثر الحادث، مشيرة إلى أن أحدا لم يصب في الحادث.

ولم يعلن حتى الآن حجم الضرر الذي سببه الحادث ولا أسبابه.

وتبين صور نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي أن الزورق اصطدم عند سقفه بالجزء السفلي من الجسر.