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    إغلاق جسر ويستمنستر في لندن بعد ارتطام زورق سياحي به

    10:33 م السبت 06 يوليه 2019
    إغلاق جسر ويستمنستر في لندن بعد ارتطام زورق سياحي به

    جسر ويستمنستر

    لندن - (د ب أ):
    ارتطم بعد ظهر اليوم السبت، زورق سياحي بأحد قواعد جسر ويستمنستر الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.
    وقالت الشرطة إن الجسر تم إغلاقه إثر الحادث، مشيرة إلى أن أحدا لم يصب في الحادث.
    ولم يعلن حتى الآن حجم الضرر الذي سببه الحادث ولا أسبابه.
    وتبين صور نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي أن الزورق اصطدم عند سقفه بالجزء السفلي من الجسر.

    جسر ويستمنستر زورق سياحي لندن

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