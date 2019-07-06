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    المجلس العسكري السوداني: نتعهد بتنفيذ بنود الاتفاق مع الحرية والتغيير

    08:51 م السبت 06 يوليه 2019
    المجلس العسكري السوداني: نتعهد بتنفيذ بنود الاتفاق مع الحرية والتغيير

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    القاهرة – مصراوي:
    تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل إليه مع قوى الحرية والتغيير المعارضة، في وقت باكر من يوم الجمعة.
    وأوضح البرهان، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الشراكة مع القوى المعارضة هدف معلن، سيتحقق به دولة السلام والحرية والعدالة.
    ولقي الاتفاق بين الأطراف السودانية، الذي أبرم فجر الجمعة، ترحيبا عربيا ودوليا واسع النطاق، وأعربت العديد من العواصم عن أملها في أن يشكل الأمر خطوة على طريق عودة الأمن والاستقرار للسودان.

    عبد الفتاح البرهان المجلس العسكري السوداني الحرية والتغيير

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