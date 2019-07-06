الشباب الجزائري يقلب الطاولة على المشاركين في منتدى الحوار الوطني

الجزائر - (د ب أ):

قلب الشّباب الجزائري الممثل عن المجتمع المدني الطّاولة على الشخصيات السياسية والأحزاب المشاركة في منتدى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، معتبرين لقاءهم جاء انفصاليا عن مطالب الشّعب، "مناقضا لما جاءت به خارطة طريق المنتدى".

كما اتهم ممثل نقابة الأئمة، كمال غول ، الأحزاب والشخصيات السياسية المشاركة في المنتدى بالفشل، مشيرا "لو أفلحتم في إيجاد حل للأزمة السياسية لما أقحمتمونا في المجال ولكنّكم اكتفيتم بلغة ميتة ".

وتذمّر غول مما وصفه ب النّظرة الفوقية لرؤساء الأحزاب، مشيرا "لماذا تعطى الكلمة لرؤساء الأحزاب أولا والمجتمع المدني أخيرا "، مضيفا " أصغينا إليهم حين قالوا كلمتهم ولكّنهم انسحبوا من القاعة ولم يكلّفوا أنفسهم الإستماع إلينا، إذا لما يدّعون ثقافة الحوار؟".

وقال النّاشط الشّبابي، إسلام بن عطية، إنه "لابد من إشراك الطلبة في اللجنة المستقلة للانتخابات"، مذكّرا "الشرعية الدستورية ستنتهي بعد يومين، حين تنتهي المرحلة الإنتقالية رسميا لبن صالح"، مضيفا سقطت كل الشرعيات الدستورية ، يجب أن نتحلى بالشجاعة، لأن وراءنا شعب ينتظر منا أن نقول ما يريد"، منتقدا اللغة التي تحدّث بها المجتمعون في المنتدى معتبرا أنها "أدارت ظهرها للحراك".