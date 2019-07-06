تخطت أمريكا وتركيا.. مصر ضمن أقوى 10 جيوش من حيث القوة الصاروخية

القاهرة – مصراوي:

نشر موقع "جلوبال فاير باور"، ترتيبًا لأقوى الجيوش من حيث امتلاك القوى الصاروخية الدفاعية والهجومية على مستوى العالم، لتظهر مصر في مستويات متقدمة، متفوقة على دول عظمى.

كشف الموقع المتخصص في مقارنة وترتيب قوى الجيوش حول العالمن أن القوات المسحلة المصرية تتفوق على الولايات المتحدة، وتركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في قوى الدفاع الجوي والصواريخ.

وأكد "جلوبال فاير باور"، أن مصر تمتلك 1100 بطارية صواريخ، احتلت بها المرتبة الخامسة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تمتلك 1056 بطارية، تضعها في المرتبة السادسة.

وتأتي تركيا في المرتبة الثانية عشر لامتلاكها 350 بطارية صواريخ، ودولة الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة السادسة والعشرين بـ150 بطارية صواريخ.

وتفوقت مصر أيضًا من حيث القوى الجوية، حيث أدرجها الموقع ضمن قائمة أقوى 10 جيوش من حيث القوة الجوية في العالم، متفوقة على تركيا، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الموقع الأمريكي، تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في الترتيب، بينما جاءت مصر في المركز التاسع، وتركيا العاشر، ودولة الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثامنة عشر.

وتمتلك الولايات المتحدة 13398 طائرة، تعقبها روسيا بـ4078، والصين بـ3187، والهند في المركز الرابع بـ2082.

وفي المرتبة الخامسة تأتي كوريا الجنوبية التي تمتلك 1614 طائرة، فيما احتلت اليابان المرتبة السادسة بعدد طائرات يصل الى 1572 طائرة.

واحتلت القوات الجوية المصرية، المركز التاسع بعدد طائرات وصل إلى 1092 طائرة، وتعقبها تركيا بواقع 1067 طائرة، بينما تحتل دولة الاحتلال الإسرائيلي المركز الثامن عشر، بـ595 طائرة.