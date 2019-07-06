انتشال 13 جثة لمهاجرين في السواحل الجنوبية لتونس

تونس - (د ب أ):

أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر بولاية مدنين جنوب تونس اليوم السبت عن ارتفاع عدد جثث الغرقى من قارب المهاجرين الذي انطلق الاثنين الماضي من زوارة الليبية إلى 13.

وقال رئيس المنظمة المنجي سليم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوحدات البحرية انتشلت حتى اليوم 13 جثة والرقم مرشح للزيادة.

وأضاف سليم "القارب كان يضم 86 مهاجرا عندما انطلق من السواحل الليبية، جرى إنقاذ أربعة توفي من بينهم مهاجر في وقت لاحق بالمستشفى".

وعثر صيادون من جرجيس على المهاجرين الأحياء وهم عالقون في البحر الأربعاء الماضي بعد غرق مركبهم المطاطي.

وتقوم وحدات من الحرس البحري بعمليات تمشيط مستمرة في السواحل الجنوبية أملا في العثور على ناجين مفقودين.

وتابع سليم قائلا إن هناك إمرأتين من بين الغرقى الذين جرى انتشال جثثهم.

كما أوضح بأن المركب كان يضم ثلاثة أطفال هم من بين المفقودين حتى الآن.

وفي مايو الماضي، فُقد على الأقل 70 مهاجرا غير شرعي في السواحل الجنوبية لتونس، فيما نجا 16 آخرين بعد غرق مركب كان يقلهم انطلاقا من سواحل زوارة الليبية في طريقه الى السواحل الايطالية.

وعرفت تونس أسوأ حادثة غرق لمهاجرين في يونيو من العام الماضي حينما غرق أكثر من 80 مهاجرا غير شرعي في انقلاب مركب مكتظ بالمهاجرين على بعد أميال من جزيرة قرقنة.