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    إيقاف 11 إيرانيا في النمسا حاولوا التسلل إلى ألمانيا داخل قطار بضائع

    04:54 م السبت 06 يوليو 2019
    إيقاف 11 إيرانيا في النمسا حاولوا التسلل إلى ألمانيا داخل قطار بضائع

    السلطات النمساوية

    فيينا - (د ب أ):

    أوقفت السلطات النمساوية 11 إيرانيا حاولوا التسلل إلى ألمانيا داخل قطار بضائع.

    وبحسب بيانات الشرطة النمساوية اليوم السبت، اختبأ الإيرانيون بين ثلاجات بضائع داخل عربة في القطار.

    وجاء الإيرانيون من صربيا بغرض الدخول إلى ألمانيا. وأوقفتهم الشرطة النمساوية في باحة تنظيم عربات القطار بمحطة فورنيتس في ولاية كيرنتن جنوبي النمسا.

    وعثرت السلطات داخل العربة على رجلين وثلاثة نساء تتراوح أعمارهم بين 32 و39 عاما، ومراهقا 17 عاما، و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 12 عاما.

    وبحسب بيانات منظمة الصليب الأحمر، فإن المهاجرين كانوا في حالة صحية جيدة. وتم إيداعهم أحد مراكز استقبال اللاجئين.

    ووفقا لبيانات الشرطة، ذكر الإيرانيون أن مهربين جلبوهم مساء أول أمس الخميس من نزل للاجئين في منطقة سيد بصربيا إلى محطة القطار. ودفع الإيرانيون ألف يورو عن كل شخص منهم مقابل الوصول إلى ألمانيا.

    السلطات النمساوية ألمانيا قطار بضائع صربيا

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