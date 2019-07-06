القوى الفلسطينية تدعو لتصعيد ميداني على نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

دعت القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية برام الله والبيرة، إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل، يومًا لتفعيل نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، في المواقع التي تشهد فعاليات أسبوعية في مناطق جبل الريسان وبقريتي بعلين ونعلين قرب رام الله وجميع القرى والبلدات والطرق الالتفافية؛ تأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال المشروعة وفق القانون الدولي.

وطالبت القوى - في بيان اليوم - المواطنين للمشاركة في الاعتصام والوقوف أمام مقر الأمم المتحدة برام الله ظهر الثلاثاء المقبل، تأكيدا على أهمية إنهاء الاحتلال عن أرض فلسطين بكل أشكاله، وأهمية محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الاستيطان الاستعماري.

وأكد البيان على أهمية توسيع الأنشطة والفعاليات المساندة للأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصا الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري بحقهم، والدعوة لأوسع حملات الضغط الشعبي حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، وخصوصا المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية التي يجب عليها تحمل مسؤوليتها تجاه قضية الأسرى.

كما شدد البيان على رص الصفوف والتوحد وبذل الجهود من أجل إنهاء الانقسام الكارثي فورا لمواجهة التحديات بخطاب سياسي موحد يصون مقدرات شعب فلسطين ويحمي تضحياته وصولا لتحقيق أهدافه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.