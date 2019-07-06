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    العراق يؤكد رفضه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

    03:47 م السبت 06 يوليو 2019
    العراق يؤكد رفضه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

    علم العراق

    بغداد- (أ ش أ):

    أكد العراق، اليوم السبت، أن موقفه تجاه القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي واغتصابه لأرض عربيّة.

    وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن، ويهم وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلو ووفود العراق في الخارج، ويحصل أحياناً نقص تعبير يقع فيه البعض يشوه موقف العراق.

    وأشارت الخارجية العراقية إلى أن موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربيّة، وإنَّنا لا نُقِيم أيَّة علاقات مع دولة الاحتلال، ومُلتزِمون بمبدأ المقاطعة ".

    وأضافت الخارجية، أنه طالما كان العراق في جميع المحافل الإقليميّة والدوليّة، وعلى طول التاريخ داعماً للقضيّة الفلسطينيّة، وللشعب الفلسطيني في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخل يوماً واحداً عن موقفه، الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلما وعدوانا.

    هذا المحتوى من

    Asha
    فلسطين العراق إسرائيل

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