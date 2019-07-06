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    وزير خارجية الصين يبدأ غدا جولة إلى بولندا وسلوفاكيا والمجر

    02:09 م السبت 06 يوليه 2019
    وزير خارجية الصين يبدأ غدا جولة إلى بولندا وسلوفاكيا والمجر

    وانغ يي

    بكين (أ ش أ)

    يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، بزيارة إلى كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر، وذلك خلال الفترة من غد الأحد، إلى 13 يوليو الجاري، بدعوات من وزراء خارجية الدول الثلاث.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" ـ في تصريح اليوم - إن وانغ سيشارك خلال الزيارة في رئاسة الجلسة العامة الثانية للجنة التعاون الحكومية الصينية البولندية، والاجتماع الثاني لمجموعة العمل الصينية المجرية للحزام والطريق.

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