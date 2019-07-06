  • عاجل:بعد ربطها بالسعر العالمي.. هل ترتفع أسعار الوقود مرة أخرى؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    إحباط محاولة تفجير انتحاري في بغداد

    01:43 م السبت 06 يوليه 2019
    إحباط محاولة تفجير انتحاري في بغداد

    القوات العراقية - ارشيفية

    بغداد (أ ش أ)

    أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة العراقية.

    وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة أبي غريب غربي العاصمة، مضيفة أن الانتحاري كان ينوي تفجير نفسه.

    وتتمكن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، من إحباط محاولات تفجير تستهدف المدنيين وعناصر القوات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد.

    هذا المحتوى من

    تفجير انتحاري بغداد العراق حزام ناسف

    الخبر التالى:

    ألمانيا ترحب بالاتفاق حول المرحلة الانتقالية في السودان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان