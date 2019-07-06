العراق: وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار، اليوم السبت، بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في المحافظة.

وأوضح المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت اليوم، إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار، وأن الجنود وصلوا إلى القاعدة جوا، فيما وصلت آلياتهم العسكرية برا من خلال منفذين أحدهما طريبيل.

وأضاف أن نحو 100 عجلة عسكرية وصلت القاعدة، وأن هذه التعزيزات لأغراض التدريب ودعم المناطق الصحراوية الرخوة بمحافظة ديالى.