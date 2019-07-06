بعد الإفراج عنه.. كوريا الشمالية تتهم طالبًا أستراليًا بالتجسس

القاهرة - مصراوي:

اتهمت كوريا الشمالية، اليوم السبت، الطالب الأسترالي المفرج عنه أليك سيغلي بالتجسس، وقالت إنه اعترف بأنشطته المعادية للدولة، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية عن نظيرتها في الشمال، أن الطالب الأسترالي سيغلي كان يمرر معلومات وصور عن الأوضاع المحلية في كوريا الشمالية لوسائل الإعلام المعادية للدولة، واعتقلته سلطات الدولة في الخامس والعشرين من يونيو الماضي.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية، إن الطالب قُبض عليه أثناء ارتكابه جريمة التجسس وقيامه بأنشطة معادية لكوريا الشمالية عبر الإنترنت، واعترف سيغلي "بأعمال التجسس التي قام بها بشكل منهجي لجمع وتقديم البيانات حول الوضع الداخلي في كوريا الشمالية، وطلب مرارًا وتكرارًا الحصول على عفو.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أعلن الخميس الماضي في البرلمان، أن الطالب الأسترالي أليك سيغلي المعتقل في كوريا الشمالية "تم الإفراج عنه" وهو سالم وفي صحة جيدة.

وقال موريسون: "أبلغتنا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنه تم الإفراج عنه وغادر البلاد بسلام"، موجهًا عميق الشكر للسلطات السويدية على مساعدتها القيمة.

وكان سيغلي (29 عامًا) يقيم في بيونج يانج ويدرس الأدب الكوري في جامعة كيم إيل سونج، أشهر مؤسسة تعليمية في كوريا الشمالية. كما يتولى إدارة شركة متخصصة بالرحلات إلى كوريا الشمالية.

وكتب سيغلي مقالات عن مطاعم بيونج يانج وغيرها من المواضيع لحساب موقع إن.كاي نيوز الأمريكي الذي يتخذ من سيول مقرًّا، ويقدم معلومات وتحليلات عن كوريا الشمالية.