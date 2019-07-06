شكري يترأس اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

القاهرة (أ ش أ)

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، فعّاليات اليوم الثاني لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية والتي اختتمت بنيامي عاصمة النيجر، ويعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية غدا (الأحد).

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم السبت، بأن وزير الخارجية ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي، أبرزها مناقشة تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الأفريقية السابقة بشأن دعم مرشحي القارة للمناصب الدولية.

وأضاف أنه تم أيضا بحث التقرير المرحلي للجنة الوزارية حول تطورات التصديق على مختلف الوثائق القانونية الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بأجندة التنمية ٢٠٦٣. كما تناول الاجتماع تقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.

وشهدت الاجتماعات التحضير للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يوم غد (الأحد) لإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاجتماع الأول التنسيقي بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المقرر عقده بعد غد الاثنين.

وأشار حافظ إلى مناقشة المجلس التنفيذي تقريرا حول منطقة التجارة الحرة القارية AfCFTA، موضحاً أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمثل أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهمية المنطقة كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم من حيث الحجم.