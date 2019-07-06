ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم طالبان على سوق شمالي أفغانستان إلى 53 شخصًا

كابول (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغاني اليوم السبت، أن الهجوم الذى شنه مسلحو طالبان بالأمس الجمعة، بقذائف الهاون على سوق يإقليم فارياب شمالي البلاد ارتفع إلى 53 قتيلا ومصابا.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس ) عن بيان لفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغانى شمال البلاد أوضح فيه أن الهجوم على سوق منطقة "خواجه سبز بوش" صباح أمس أسفرعن مقتل 14 مدنيا وإصابة 39 آخرين بينهم عدد من الأطفال.