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    محافظ البنك المركزي التركي الجديد يؤكد على رغبته بتحقيق استقرار الأسعار

    11:05 ص السبت 06 يوليو 2019
    محافظ البنك المركزي التركي الجديد يؤكد على رغبته بتحقيق استقرار الأسعار

    البنك المركزي التركي

    أنقرة (د ب أ)

    أكد مراد أويصال، محافظ البنك المركزي التركي الجديد، أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار.

    ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن أويصال قوله، إنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة لتحقيق أهداف البنك.

    كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقال محافظ البنك المركزي، مراد تشتين قايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعين نائبه، مراد أويصال خلفا له، وفقا لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية.

    ويتعرض البنك لضغوط من جانب أردوغان لخفض أسعار الفائدة مقابل دعوات السوق لرفعها لكبح التضخم المرتفع بشكل جامح.

    وأبقى البنك سعر الفائدة الأساسي ثابتًا عند 24% منذ سبتمبر عندما ارتفع بمقدار 625 نقطة أساس.

    في ذلك الوقت، انتقد أردوغان البنك، قائلاً إن صبره ينفد ازاء اسعار الفائدة المرتفعة.

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