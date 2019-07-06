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    مقتل وإصابة 8 من عناصر طالبان في غارة للأمن الأفغاني غرب أفغانستان

    10:30 ص السبت 06 يوليه 2019
    مقتل وإصابة 8 من عناصر طالبان في غارة للأمن الأفغاني غرب أفغانستان

    قصف - ارشيفية

    كابول (أ ش أ)

    أعلن مسؤولون عسكريون أفغانيون، اليوم السبت، مقتل وإصابة 8 من مُسلحي حركة طالبان في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية على إقليم فرح غرب البلاد.

    ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن المسؤولين قولهم، إن قوات الأمن شنت غارة جوية على بلدة فرح التابعة للإقليم، مما أسفر عن مقتل 5 مُسلحين من طالبان، وإصابة 3 آخرين.

    ولم تعلق الجماعات المُسلحة المناوئة للحكومة، وعلى رأسها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

    ويُعتبر إقليم فرح من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها حركة طالبان، حيث تشن العديد من الهجمات، التي تستهدف المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.

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    الأمن الأفغاني أفغانستان غارة جوية حركة طالبان

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