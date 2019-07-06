ألمانيا تعرض استقبال مهاجرين من سفينة إنقاذ "آلان كردي"

برلين (د ب أ)

عرضت ألمانيا على المفوضية الأوروبية استقبال مهاجرين من سفينتي إنقاذ أخريين في البحر المتوسط.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم السبت: "بالنسبة لسفينتي "آلان كردي" و"ألكس" نحن مستعدون في إطار حل أوروبي تضامني لاستقبال جزء من الأفراد الذين تم إنقاذهم".

وذكر زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أنه أبلغ المفوضية الأوروبية بذلك أمس الجمعة وطلب التنسيق.

وكانت المنظمة الألمانية "سي آي" في مقرها بمدينة ريجنسبورج الألمانية أعلنت أمس الجمعة أن سفينتها التي تحمل اسم "آلان كردي" انقذت 65 شخصا كانوا على متن زورق مكتظ في المياه الدولية.

وتحمل سفينة إنقاذ "ألكس"، التابعة لمنظمة "ميديتريني سيفينج هيومانز" الإغاثية الإيطالية، حاليا على متنها 54 مهاجرا.

وتلقت وزارة الداخلية الألمانية مساء أمس خطابا من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، يحث فيه نظيره الألماني على تحمل المسؤولية تجاه سفينة "آلان كردي" الألمانية.

يأتي هذا عقب الجدل الذي أثارته سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة "سي ووتش"، التي أنقذت 40 مهاجرا ظلوا عالقين في البحر على مدار أكثر من أسبوعين، حتى رست القبطان الألمانية كارولا راكيته بالسفينة نهاية الشهر الماضي في ميناء لامبيدوسا الإيطالي رغم حظر الحكومة الإيطالية ذلك.