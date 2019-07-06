بلومبرج: قاض أمريكي يقر أغلى تسوية طلاق في العالم بقيمة 38 مليار دولار

القاهرة - مصراوي:

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن قاضيًا في سياتل، أقر اتفاقا لتسوية طلاق جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، من زوجته ماكينزي بعد زواج استمر 25 عاما، مما يمهد الطريق أمام حصولها على أسهم في أمازون بقيمة 38.3 مليار دولار.

وكانت أمازون، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، قالت في أبريل إن أربعة بالمئة من أسهمها المتداولة، أي 19.7 مليون سهم، ستصبح مسجلة باسم ماكينزي بيزوس بعد موافقة المحكمة على الطلاق.

وكان أغنى زوجين في العالم قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في يناير، الأمر الذي أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.

وقالت الوكالة الأمريكية، أمس الجمعة، إن بيزوس سيحتفظ بحصة قدرها 12بالمئة بقيمة 114.8 مليار دولار وسيظل أغنى أغنياء العالم. وقالت ماكينزي إنها ستمنحه قوتها التصويتية بموجب ملكيتها للأسهم.

وتعهدت ماكينزي في مايو بالتبرع بنصف ثروتها للأعمال الخيرية في إطار حملة (جيفينغ هيلب) التي أعلنها الملياردير وارين بافيت وبيل غيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت عام 2010.