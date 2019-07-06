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    قتلى وجرحى في قصف بالبراميل المتفجرة بريف ادلب

    01:15 ص السبت 06 يوليه 2019
    قتلى وجرحى في قصف بالبراميل المتفجرة بريف ادلب

    قوات النظام السوري

    دمشق - (د ب أ):

    ألقت ثلاث طائرات مروحية تابعة للقوات الحكومية السورية ثلاثة براميل متفجرة على بلدة محنبل في ريف ادلب الجنوبي الغربي بمحافظة ادلب شمال غرب سورية مساء الجمعة.

    وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "قتل 13 شخصا في حصيلة أولية بينهم 5 من عائلة واحدة وسيدة وثلاث أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين".

    وأوضح المصدر أن عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع نظرا لوجود أشخاص تحت الانقاض.

    وأكد المصدر أن "الطائرات اقلعت من مطار حماة العسكري وخلف القصف دمارا كبيرا في المباني وممتلكات المدنيين ".

    وتشهد مناطق محافظة ادلب تصعيدا كبيرا خلال الأيام الماضية حيث شنت الطائرات الحربية الروسية والسورية غارات طالت عدة مناطق في المحافظة .

    سوريا بشار الأسد براميل متفجرة ادلب
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